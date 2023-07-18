76-летняя актриса Татьяна Васильева впервые вышла на связь после госпитализации и сообщила о своей выписке из больницы. Комментарий артистки публикует KP.RU.

«Все в порядке, я дома уже. Никого я не пугала. Но началась какая-то необъяснимая паника вокруг», — заявила знаменитость.

Актриса рассказала, что ее головокружение было вызвано смещением отолитов во внутреннем ухе. «Просто с ними надо научиться жить. Не переживайте, со мной все в порядке», — подчеркнула Васильева. Она также сообщила, что осенью собирается выйти на сцену театра «Ленком».

По данным KP.RU, в больнице, куда направили актрису, не подтвердили информацию о ее выписке. Врачи сообщили, что Васильева по-прежнему находится в отделении в состоянии средней тяжести.

О госпитализации Васильевой стало известно в пятницу, 14 июля. Из-за головокружения и неустойчивости при ходьбе к актрисе приехала скорая помощь. Позднее Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии. У звезды выявили нарушение сосудистого кровообращения.