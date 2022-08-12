Умер автор песен Филиппа Киркорова и Леонида Агутина

В возрасте 53 лет умер поэт Герман Витке, написавший песни для таких известных исполнителей, как Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Богдан Титомир. О смерти Витке сообщила его бывшая жена Ирина Дюкова на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Друзья, сегодня в 07:05 перестало биться сердце Геры Витке, великого поэта, очень близкого мне человека, моего бывшего мужа и большого друга по жизни. Герка, спасибо за любовь длинною в жизнь, за прекрасного сына, за то, что всегда был рядом, за творчество, за все. И прости меня», — сообщила артистка в соцсети. Она также отметила, что о дате и месте похорон она сообщит позже.

Известно, что Витке был также автором текстов для певиц Кристины Орбакайте, Юлии Началовой, Лады Дэнс, Татьяны Овсиенко, Алены Апиной, артистов Бориса Моисееа, Николая Баскова, групп «А-Студио», «Сливки», «Динамит».

Ранее Юрий Лоза высказался об идее создания аллеи славы с памятником певцу Юрию Шатунову.