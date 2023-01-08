Героический поступок юного россиянина попал на видео и восхитил москвичей

«15-летний мальчик спас жизнь коту, на которого набросилась стая бродячих собак. Если бы не мальчик, кота бы загрызли насмерть. Не все герои носят плащи!» — подписали видео администраторы группы.

Героический поступок подростка восхитил москвичей. Многие поблагодарили юного россиянина за его смелость.

«Собак бродячих не побоялся, могли же и на него перекинуться... Молодец, пацан! Надеюсь, и котенок поправится», «Какой смелый мальчик — увидел кота в беде и о себе не думал. Не побоялся вступиться», «Его нужно поощрить.15 лет, а уже мужчина», «Мальчику респект», — прокомментировали юзеры.

Ранее ветеринарные врачи московской клиники спасли обезьяну, которая отравилась таблетками для понижения артериального давления.