Московские ветеринары спасли отравившуюся таблетками от давления обезьяну

Ветеринарные врачи московской клиники спасли обезьяну, которая отравилась таблетками для понижения артериального давления. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии столицы.

«На прием на ветеринарный участок "Красная Пахра" попала макака-резус Алиса. Она поступила в тяжелом состоянии, у нее наблюдались рвота и сильная слабость. Оказалось, что Алиса украла у владельца пачку таблеток для понижения артериального давления», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что на протяжении восьми часов животному вводили специальные лекарства, которые помогают очистить организм после интоксикации. В процессе лечения специалисты также тщательно контролировали уровень артериального давления обезьяны. На данный момент животное спасено и чувствует себя нормально, заверили в комитете.

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