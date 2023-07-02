Врач развеяла популярные мифы о герпесе

Популярные мифы о герпесе в разговоре с «Мослентой» развеяла руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Врач пояснила, что вирус не передается бытовым путем, например, через ободок туалета, как это принято считать.

«Распространено мнение, что вирус герпеса чаще всего передается бытовым путем, однако это не так. Основной путь его передачи — контактный, заразиться им можно при поцелуях или сексе. Можно передать вирус и воздушно-капельным путем при наличии вирусных частиц в слюне», — сказала она.

Кроме того, часто люди думают, что если вирус никак себя не проявляет, то человек им не заражен. Врач уточнила, что его носителями являются миллионы человек, но далеко не все об этом знают. Часто его обнаруживают во время сдачи анализов, например, при беременности или подготовке к операции.

Большинство заражается еще в раннем детстве и даже не знают, при каких условиях это произошло, подчеркнула специалист.

«Вирус герпеса I типа также называют оральным — он проявляется в виде стоматита, язвочек на губах, хотя может поражать и другие органы. Вирус герпеса II типа провоцирует высыпания на половых органах, но его проявления могут встречаться и на других участках тела. В том случае, если никаких симптомов герпетической инфекции нет, это не означает, что человек не является носителем вируса. У большинства он просто находится в латентном, спящем состоянии и активизируется при падении иммунитета», — объяснила Малиновская.

Методов, позволяющих навсегда избавиться от вируса герпеса, пока нет, продолжила эксперт. У врачей есть противовирусные средства, которые применяются при лечении первичного эпизода заболевания и купирования рецидивов, и симптоматические средства, которые позволяют улучшить самочувствие, например, снять боль, понизить температуру.

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