Названы самые опасные типы вируса папилломы человека

Сделать прививку можно не только подросткам, но и в более взрослом возрасте. Вакцина защищает сразу от многих опасных типов ВПЧ. Узнать о том, носителями каких типов папилломавирусов являетесь именно вы, можно, сдав скрининговый анализ на ДНК папилломавирусов (типирование с определением 21 типа).

Для проведения исследования потребуется сдать биоматериал в виде мазка с шейки матки, из уретры или из цервикального канала.

Обнаружение носительства высокоонкогенных типов ВПЧ — повод для повышенной онконастороженности, регулярного посещения гинеколога и прохождения скрининговых обследований, что поможет своевременно заметить предраковое состояние или другие аномалии, заключила Малиновская.

Ранее вирусы, способные вызвать рак, назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. Это герпес и вирус папилломы человека.