Названы самые опасные типы вируса папилломы человека
Врач Малиновская назвала высокоонкогенные типы вируса папилломы человека самыми опасными.
Высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) назвала самыми опасными из сотен известных науке видов руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. В группе риска находятся не только женщины, но и мужчины.
«Высокоонкогенные типы вируса папилломы человека в ряде случаев могут вызвать онкологические заболевания. Это, прежде всего, рак шейки матки, а также рак анального канала и рак влагалища»
Ольга Малиновская
При этом, далеко не все носители высокоонкогенных типов этого вируса заболевают раком. В большинстве случаев вирус под воздействием иммунитета самоудаляется из организма или переходит в неактивное состояние, уточнила эксперт.
Вылечить ВПЧ-инфекцию нельзя, подчеркивает специалист. Сегодня нет лекарств, способных уничтожить вирус. Но предотвратить заражение можно, если своевременно привиться от инфекции.
«Лучшее время для того, чтобы сделать прививку — подростковый возраст до начала половой жизни, примерно в 9-13 лет. Вакцинация состоит из двух этапов, с перерывом в полгода. Последние исследования показывают, что прививать целесообразно не только девочек, но и мальчиков. Это снизит шансы на распространение вируса, а также поможет предотвратить ряд онкозаболеваний, в том числе и мужских»
Сделать прививку можно не только подросткам, но и в более взрослом возрасте. Вакцина защищает сразу от многих опасных типов ВПЧ. Узнать о том, носителями каких типов папилломавирусов являетесь именно вы, можно, сдав скрининговый анализ на ДНК папилломавирусов (типирование с определением 21 типа).
Для проведения исследования потребуется сдать биоматериал в виде мазка с шейки матки, из уретры или из цервикального канала.
Обнаружение носительства высокоонкогенных типов ВПЧ — повод для повышенной онконастороженности, регулярного посещения гинеколога и прохождения скрининговых обследований, что поможет своевременно заметить предраковое состояние или другие аномалии, заключила Малиновская.
Ранее вирусы, способные вызвать рак, назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. Это герпес и вирус папилломы человека.