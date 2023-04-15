15:28, 15 апреля 2023
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Гигантская очередь у столичного храма попала на видео
Прихожане выстроились в гигантскую очередь на освящение куличей у столичного храма.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Прихожане выстроились в гигантскую очередь у столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
На кадрах, снятых на юге города, видно, как больше сотни людей встали в длинную очередь к церкви, чтобы освятить пасхальные куличи и яйца. Цепочка людей протянулась от автотехцентра до храма на Тамбовской улице.
Ранее москвичи выстроились в очередь за куличами на Рязанском проспекте и попали на видео.