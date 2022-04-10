Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о планах опробовать назальную вакцину от COVID-19 на детях. Специалиста цитирует РИА Новости.

«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», — подчеркнул микробиолог.

Также Гинцбург поделился планами исследовать новую вакцину на предмет абсолютной защиты от COVID-19. «Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет», — процитировали специалиста на сайте радио Sputnik. Документы на разрешение проведения исследования подадут после майских праздников.

Ранее в апреле стало известно о регистрации Министерством здравоохранения России первой в мире назальной вакцины от коронавируса. О ее преимуществах рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.