Гинеколог предупредила об опасности зачатия в состоянии алкогольного опьянения

Если алкоголь употреблять постоянно, то, по словам эксперта, нездоровых сперматозоидов становится слишком много. Когда больной сперматозоид с генетическими изменениями попадает в яйцеклетку, возрастает риск родить ребенка с патологиями. Абсолютно новые, здоровые сперматозоиды созревают только спустя три месяца после отказа от алкоголя, подчеркнула Мусичова.

На женский организм алкоголь влияет также негативно: увеличивает количество «холостых» циклов, в которых зачатие не может произойти. Кроме того, репродуктивная функция женщины угасает, что может привести к бесплодию.