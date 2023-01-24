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23:32, 24 января 2023
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Подмосковные врачи спасли женщину с редкой формой внематочной беременности

Подмосковные врачи спасли женщину с редкой формой внематочной беременности
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Женщину с редкой формой внематочной беременности спасли врачи в подмосковном Ногинске, сообщает Telegram-канал Ногинской областной больницы. 35-летняя пациентка была экстренно прооперирована.

«После операции женщине больше ничего не угрожает, она находится на стадии выздоровления. Более того, в будущем она спокойно может забеременеть и выносить ребенка», — заявила заведующая гинекологическим отделением больницы Ольга Шафрастова.

Уточняется, что у пациентки была редкая форма внематочной трубной беременности — 0,4-1 процент всех случаев. Она крайне опасна для жизни из-за разрывов и профузного внутрибрюшного кровотечения.

Ранее врачи московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с редким генетическим заболеванием — синдромом Марфана. После родов у нее расслоилась аорта.

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