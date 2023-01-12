Диетолог Гинзбург перечислил эффективные приемы для похудения

Эффективные приемы для безопасного похудения перечислил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» популярный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он рассказал, как уменьшить калорийность пищи, не снижая при этом ее качества, комфортности и насыщающих свойств.

«В первую очередь стоит прибегнуть к посильному уменьшению потребления жиров. Жиры выраженно калорийны. Ограничение жиров позволит существенно снизить калорийность питания без влияния на его сытность и поспособствует плавному похудению», — заявил врач.

Гинзбург уточнил, что жиры бывают разные, отказаться в первую очередь нужно от «плохих» жиров — трансжиров, продуктов, содержащих маргарин, а также от подсолнечного, соевого и кукурузного масел. Заменить их можно полезными жирами — оливковым или льняным маслом, жирной морской рыбой.

Животные жиры тем, кто стремится похудеть, лучше употреблять в меньших количествах, но полностью отказываться от них не стоит. Нужно выбирать менее жирные сорта мяса, творог и сметану, привел пример диетолог.

Второй прием для безопасного снижения аппетита — посильное ограничение потребления сахаров, продолжил эксперт. «Сахара и продукты с высоким гликемическим индексом извращают пищевое поведение, способствуют развитию тканевого воспаления и далее — метаболического синдрома. Из-за высокого содержания в пище сахаров, в том числе фруктозы, нарастает масса тела. Чтобы исправить это, стоит ограничить потребление сахара», — объяснил он.

Доктор посоветовал питаться небольшими порциями. «Чтобы блюдо выглядело объемнее, можно использовать посуду и приборы меньшего размера», — отметил специалист.

Следующий принцип — дробный характер питания. Оптимальный вариант, по мнению Гинзбурга — это пять-шесть приемов пищи в день: три основных и два-три перекуса. Небольшие порции при этом удобно брать с собой, чтобы не нарушать режим.

Диетолог также порекомендовал подписчикам обратить внимание на «правило предварительной еды». «Когда перед едой применяется порция "похудательного" коктейля, сильно есть уже не хочется», — объяснил он.

Необходимо подходить рационально и к употреблению лакомств: при должной осознанности это позволит снизить потребление калорий, но сохранит удовольствие от еды.

Кроме того, в список рекомендаций Гинзбурга вошли контроль потребления алкоголя и замена вторых блюд супами. «Супы не менее сытные, но менее калорийные. При этом они не наносят вреда желудку», — заявил он.

Ранее Гинзбург назвал главный парадокс похудения. Он заявил, что умеренные диетические режимы нередко помогают лучше, чем полуголодные.