Диетолог Гинзбург назвал главный парадокс похудения

Главный парадокс похудения назвал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» популярный диетолог Михаил Гинзбург. Он заявил, что умеренные диетические режимы нередко помогают лучше, чем полуголодные.

«Некоторое ограничение калорийности стимулирует у человека поисковую деятельность. Это и повышение интереса к себе и жизни, и повышение мышечного тонуса. А раз повышается тонус, усиливается продукция адреналина и расщепление запасов. Запасы горят, энергия выходит в кровь — снижается аппетит. Вот и получается, что умеренное снижение питания дает повышение расхода энергии и, как следствие, значительное похудение», — объяснил специалист.

Полуголодный режим, по его словам, может вызвать противоположный эффект — снижение вовлеченности, угнетение расхода энергии и замедление снижения веса. Вместе с этим у человека обычно наблюдается плохое настроение, снижение умственной работоспособности, тревожность, конфликтность и состояние депрессии, он может находиться на грани срыва.

«Занимаясь своим похудением, соблюдая какой-нибудь диетический план, ты ни в коем случае не должен страдать от голода! Наоборот, ты должен чувствовать прилив сил, бодрости, энергии, и полную, исчерпывающую удовлетворенность своим питанием», — подчеркнул Гинзбург.

Если все наоборот, если человек ощущает упадок сил и страдает, значит, он что-то не так спланировал, отметил врач. В этом случае диету нужно срочно бросать, не рискуя здоровьем.

Ранее Гинзбург привел алгоритм действий для похудения после новогоднего обжорства. Ни в коем случае нельзя переходить на разгрузку и тем более голод на следующий день после застолий, подчеркнул он.