Люди
16:35, 11 марта 2023
2 мин.

Диетолог Гинзбург объяснил пользу макарон

Диетолог Гинзбург заявил, что макароны защищают от возрастных болезней.

Диетолог Гинзбург объяснил пользу макарон
Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Пользу макарон объяснил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

«Макароны — это в целом полезная еда. Это сложные углеводы, это крахмал, который надо долго расщеплять. Уровень глюкозы при употреблении макарон повышается нерезко и невысоко, обмен работает как часики. Такая сложноуглеводная еда защищает нас от всех возрастных болезней, дарит нам дополнительные годы жизни», — заявил эксперт.

Гинзбург уточнил, что не все макароны одинаково полезны. Большое значение имеет процент присутствия в разных видах макарон белка глютена (клейковины). В макаронах из твердых сортов пшеницы глютена много (больше 11 процентов), а в макаронах из мягких сортов — мало (меньше 11 процентов, иногда сильно меньше).

«Пшеница твердых сортов отличается качеством. Чем больше в ней глютена, тем выше качество. Самая высококачественная пшеница — та, в которой весь белок — это клейковина (глютен)», — объяснил диетолог.

По его словам, наличие глютена помогает макаронам не развариваться и делает их более приятными на вкус. Поэтому необходимо изучать данные на упаковке, прежде чем покупать макароны в магазине.

В макаронах из цельнозерновой муки твердых сортов есть и пшеничный зародыш, и все пищевые волокна, которые содержатся в зерне, поэтому они особенно полезны.

«Пищевые волокна — это тот фактор, который делает еду здоровой. Они сильно задерживают всасывание всех питательных веществ, удлиняют состояния сытости, снижают уровень холестерина, стимулируют иммунитет, питают кишечную микрофлору», — объяснил врач.

Гинзбург добавил, что не все макароны производятся из пшеницы, они также могут быть изготовлены из гречневой, ржаной или рисовой муки. «Макароны из гречневой и рисовой муки не содержат глютена. Они подойдут тем, кому глютена есть нужно поменьше», — отметил он.

Ранее Гинзбург назвал лучшее масло для жарки. Он рассказал, что недавно появилась отличная альтернатива обычному подсолнечному маслу.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.