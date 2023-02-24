Диетолог Гинзбург назвал лучшее масло для жарки

Лучшее масло для жарки назвал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Раньше считалось, что растительные масла однозначно полезные, а животные нет. Потом выяснилось, что маргарины, которые получают исключительно из растительных масел, гораздо вреднее любого животного жира. Транс изомеры жирных кислот, которых в маргарине огромное количество, прямо ведут к раннему развитию атеросклероза и всех его осложнений, включая инфаркт и инсульт», — отметил Гинзбург.

Позднее, по его словам, оказалось, что вредными являются богатые полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) омега 6 масла — подсолнечное и кукурузное, но только при условии употребления в больших количествах. Допустимая норма — одна-две чайные ложки в день. Если же употребить больше, повышается уровень воспаления в организме, в том числе и нейровоспаления, результатом которого может стать депрессия или болезнь Альцгеймера.

«Конечно, можно всем перейти на оливковое, оно полезное благодаря высокому содержанию олеиновой ненасыщенной жирной кислоты. Но подсолнечное-то для нас более привычно. Оно не только для жарки, но и для салатов, и для майонезов подходит. А оливковое далеко не все любят, многие находят его вкус слишком резким», — отметил диетолог.

Гинзбург рассказал, что недавно появилась отличная альтернатива обычному подсолнечному маслу — высокоолеиновое подсолнечное масло, где ПНЖК омега 6 заменены олеиновой кислотой, содержание которой в некоторых сортах достигает 80 процентов, что немного больше, чем в оливковом.

«Но в остальном это масло как масло — и по вкусу, и по свойствам его не отличить от обычного подсолнечного. И хотя цена пока несколько больше, чем у оливкового, лиха беда начало! Думаю, дальше, по мере увеличения производства, стоимость высокоолеинового масла будет снижаться», — заявил врач.

Ранее Гинзбург назвал лучшее средство для душевного спокойствия. Таковым, по его словам, является популярный минерал.