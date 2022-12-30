Диетолог Гинзбург перечислил правила встречи Нового года с пользой для здоровья

Правила встречи Нового года с пользой для здоровья перечислил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Новогодний праздник — самый веселый. Но зачастую, предаваясь всем этим удовольствиям — обильной еде и алкогольным напиткам, мы забываем о здоровье», — заметил он и подчеркнул, что совместить удовольствие от праздника и пользу реально.

В первую очередь Гинзбург посоветовал не голодать весь предшествующий празднику день, а есть нормально и садиться за новогодний стол сытыми.

«Новый год — это повод для радости, общения с близкими, продумывания планов на будущее, но никак не объедания. Будьте сытыми, и это вас спасет», — заявил диетолог. Сытый человек смотрит на накрытый стол более равнодушно, он в состоянии контролировать себя, отметил он.

Второе важное правило — не начинать трапезу с алкоголя. «Если заранее поесть не успели, поешьте до первого бокала. В противном случае алкоголь попадет на слизистую голодного желудка, начнет молниеносно всасываться, его концентрация в крови будет быстро расти», — объяснил Гинзбург.

Он посоветовал ограничить количество употребляемого алкоголя. «Если не можете совсем не пить, пейте медленно. При медленном употреблении алкоголь становится едой — он очень медленно всасывается, аккуратно расщепляется и наносит намного меньше вреда организму», — рассказал врач.

Нужно научиться разделять еду на сытную, но некалорийную и несытную, но очень калорийную, продолжил эксперт. «Ко второй группе относятся все традиционные салаты – селедка под шубой, мимоза, зимний салат и так далее. Их можно есть, но совсем небольшими, дегустационными порциями. Если не уверены, что хотите что-то попробовать, не берите», — посоветовал диетолог.

Гинзбург добавил, что обязательно нужно есть хлеб — в идеале ржаной. Он спасет от переедания. «С хлебом отлично сочетаются овощи. Не оказывают плохого влияния также нежирные мясные и рыбные нарезки. Все это мешает алкоголю быстро всасываться», — сказал врач.

Он посоветовал запивать употребляемую пищу хорошей, чистой водой и лишь время от времени делать небольшие глотки алкоголя.

Последний совет диетолога — как можно чаще отрываться от стола, делать паузы. Можно перемещаться между комнатами, танцевать или предложить гостям поиграть во что-то подвижное.

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