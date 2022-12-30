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12:45, 30 декабря 2022
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Диетолог назвала главные правила безопасного новогоднего стола

Диетолог назвала главные правила безопасного новогоднего стола
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Главные правила безопасного новогоднего стола в беседе с «Мослентой» назвала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

«Подготовка к Новому году идет полным ходом. Наряду с подарками и елочными украшениями происходит активная закупка продуктов для праздничного стола. Для того, чтобы не закупать лишнего, рекомендуется заранее составить новогоднее меню c учетом количества блюд, числа гостей и объема порций», — рассказала специалист.

Диетолог также посоветовала планировать будущие покупки с учетом сроков и условий хранения продуктов и готовых блюд, которые в обязательном порядке указаны на этикетке.

Ранее столичный шеф-повар перечислил изменения на новогоднем столе за последние 10 лет.

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