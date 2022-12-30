12:45, 30 декабря 2022
1 мин.
Диетолог назвала главные правила безопасного новогоднего стола
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Главные правила безопасного новогоднего стола в беседе с «Мослентой» назвала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
«Подготовка к Новому году идет полным ходом. Наряду с подарками и елочными украшениями происходит активная закупка продуктов для праздничного стола. Для того, чтобы не закупать лишнего, рекомендуется заранее составить новогоднее меню c учетом количества блюд, числа гостей и объема порций», — рассказала специалист.
Диетолог также посоветовала планировать будущие покупки с учетом сроков и условий хранения продуктов и готовых блюд, которые в обязательном порядке указаны на этикетке.
Ранее столичный шеф-повар перечислил изменения на новогоднем столе за последние 10 лет.