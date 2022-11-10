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06:39, 10 ноября 2022
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Диетолог Гинзбург назвал цену злоупотребления сахаром

Диетолог Гинзбург назвал цену злоупотребления сахаром
Фото: Andy Nowack / Globallookpress.com

Цену злоупотребления сахаром назвал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

«Цена употребления больших количеств сахара — это значительное (примерно в четыре раза) повышение частоты появления злокачественных опухолей. В первую очередь, это рак толстой прямой кишки, рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин», — заявил Гинзбург.

Диетолог порекомендовал россиянам постараться постепенно уменьшать количество сахара в рационе. Идеальный вариант — отказаться от сахара совсем.

«Если тяжело убрать сахар из пищи, есть простой прием. К примеру, вы привыкли класть три ложки сахара в стакан чая. Возьмите треть стакана и положите туда одну ложку сахара. Консистенция останется прежней. С каждым разом увеличивайте количество чая, не увеличивая количество сахара», — посоветовал врач. По его словам, таким образом можно довольно быстро перенастроить рецепторы и начать пить целый стакан чая с одной ложкой сахара.

Важно никогда не есть сладко-жирные лакомства вместо еды, продолжил Гинзбург. «Если вы не можете полностью отказаться от сахара, употреблять его нужно только после основного приема пищи», — подчеркнул он.

Диетолог посоветовал в каждый прием пищи включать овощи: они содержат большое количество пищевых волокон, которые немного задерживают всасывание сахара.

«Самое большое, что вы можете сделать для своего здоровья, это прекратить употребление сахара вообще», — заключил врач.

Ранее Гинзбург раскрыл два способа снизить аппетит. Эффективным, по его словам, будет использование предварительной закуски перед основным приемом пищи.

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