Доктор Гинзбург раскрыл два способа снизить аппетит

Два способа снизить аппетит раскрыл диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». По его словам, с помощью этих приемов можно наесться меньшим количеством пищи и при этом сохранить здоровье.

Во-первых, можно следовать так называемому «правилу малых порций». «Чем меньше у нас тарелка, тем меньше в ней будет калорий. При этом, нами порция на небольшой тарелке будет восприниматься, как более сытная», — объяснил Гинзбург. Чтобы обмануть мозг таким образом, следует заменить крупную посуду на более мелкую, а обычные столовые приборы — на десертные.

Во-вторых, эффективным будет использование предварительной закуски перед основным приемом пищи. «Закуской мы убираем желудочные факторы голода — избыточную кислотность, выделение пищеварительных соков. Через 20 минут можно приступать к обычной еде, и этот прием пищи будет более управляем», — рассказал диетолог. К примеру, за 10-15 минут до еды можно выпивать половину стакана ряженки или кефира со столовой ложкой гречки — это уменьшит аппетит.

Ранее Гинзбург рассказал об опасных последствиях строгих диет. По его словам, голодовки негативно влияют на работу ЖКТ, приводя к язвенным болезням и появлению камней в желчном пузыре.