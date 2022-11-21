Диетолог Гинзбург назвал цену злоупотребления солью

Цену злоупотребления солью назвал «Вечерней Москве» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, избыток этого продукта в рационе может привести даже к преждевременной смерти.

«Соль может повышать уровень стресса, потому что она повышает артериальное давление. Соль создает отек стенки и повышает чувствительность к сосудосуживающим импульсам. Человек острее реагирует на стресс. Например, что-то происходит, и у человека начинает стучать в висках, болеть голова, колотиться сердце, и от этого он еще больше пугается», — добавил врач.

Гинзбург объяснил, что в день здоровому человеку нужно съедать всего лишь несколько граммов соли во избежание проблем со здоровьем. Однако в некоторых случаях досаливание пищи может принести пользу — к примеру, при пониженном давлении и хронической недостаточности надпочечников.

Ранее Гинзбург раскрыл простой способ снижения аппетита. По его словам, небольшой перекус перед едой, состоящий из низкокалорийных, но весьма сытных продуктов, снижает калорийность последующего питания.