Диетолог Гинзбург раскрыл простой способ снижения аппетита

Простой способ снижения аппетита раскрыл в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный диетолог Михаил Гинзбург.

«Самое лучшее средство от аппетита — это еда. Но не всякая. Есть пища не очень калорийная, но очень хорошо снижающая аппетит, а бывает и наоборот», — заявил доктор. Следящим за своим весом людям он посоветовал за 20 минут до еды употреблять специальный коктейль.

Небольшой перекус перед едой, состоящий из низкокалорийных, но весьма сытных продуктов, снижает калорийность последующего питания, делает последующую еду более управляемой, снижает суммарную калорийность суточного рациона, пояснил специалист.

Для приготовления коктейля нужно взять полстакана кефира, положить туда столовую ложку слегка подваренной гречки, натереть немного яблока или положить ложку сушеной черники. В стакан также следует добавить ложку творожка, после чего содержимое перемешать. В 100 граммах такого коктейля порядка 55-60 калорий, уточнил Гинзбург.

«В желудок попадает еда, уменьшаются желудочные факторы голода, уменьшается голодная секреция желудка, желудок успокаивается. В крови повышается уровень аминокислот, возникает ощущение предварительной сытости. Основную еду мы уже можем есть более медленно, вдумчиво, смакуя», — описал эффект от употребления коктейля диетолог.

Ранее Гинзбург назвал цену злоупотребления сахаром. Он порекомендовал россиянам постепенно уменьшать количество сахара в рационе. Идеальный вариант — отказаться от сахара совсем.