Диетолог Гинзбург дал советы по борьбе с артериальной гипертонией

Советы по борьбе с артериальной гипертонией дал возрастным подписчикам своего блога на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Артериальная гипертония — заболевание, которое после шестидесяти лет поражает процентов семьдесят людей и не дает этим беднягам дожить даже до восьмидесяти!» — заявил он.

Гинзбург напомнил, что во второй половине прошлого века было установлено, что каждые 10 миллиметров ртутного столба сверх 130 повышают вероятность инсульта процентов на десять, поэтому такое давление необходимо лечить, не говоря уже о более высоком.

«Как? Понятно, оздоровительная триада: питание, упражнения, психоэмоциональный комфорт. В питании нужно хотя бы уменьшить потребление соли и, не удивляйтесь, сахара. В плане двигательной активности достаточно прогулок и оздоровительной ходьбы. В психоэмоциональной сфере нужно начать с нормализации сна», — рассказал диетолог.

Гинзбург подчеркнул, что очень важно «своевременно начать пожизненный прием» гипотензивных (антигипертензивных) препаратов. «Эти самые препараты, кстати, здорово поспособствовали увеличению средней продолжительности жизни в странах Запада. От 60 лет в шестидесятые до 75-80 в настоящее время. Так что бояться их не следует», — поделился он.

Врач добавил, что необходим также ежедневный контроль давления. «Так, чтобы оно у вас на фоне лечения было не выше 125 на 80!» — уточнил он.

Ранее Гинзбург заявил о влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь мужчин. Он пояснил, что тыквенные семечки содержат цинк, поэтому они намного полезнее подсолнечных и любых других.