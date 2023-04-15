Названа главная причина делать городские татуировки

Главную причину делать городские татуировки назвал «Мосленте» доктор исторических наук, научный сотрудник Московского городского педагогического университета Иван Гринько. По его словам, таким образом люди стремятся показать свою идентичность.

«У меня есть фотография татуировки, которую я люблю показывать в качестве иллюстрации на своих лекциях, посвященных городской идентичности. За основу там взята заставка "Ералаша" — разноцветные буквы, на одной из которых висит забавный молодой человек. Но написано не "Ералаш", а "Уралмаш" — название одного из районов Екатеринбурга», — поделился Гринько.

Историк отметил, что в Москве татуировки с символами на уровне районов пока не очень популярны — возможно, потому что в городе не так сильна локальная идентичность, привязка к определенному району. «Она есть, но не входит в топ-5 или топ-3 идентичностей», — уточнил он.

Люди, желающие как-то обозначить свою связь с Москвой, выбирают в качестве тату «четкие» символы — например, герб с Георгием Победоносцем или Храм Василия блаженного. «На аналогичных питерских татуировках, которые мне доводилось видеть, символом становилась Петропавловская крепость или ее план, вид сверху», — рассказал собеседник «Мосленты».

По словам Гринько, татуировки с городской идентичностью в большей степени предпочитают мужчины. «Каких-то женских вариантов с Москвой я не видел, "Москвы" розовым с рюшечками не попадалось», — поделился он.

Историк добавил, что в России тема городской татуировки еще не доработана, практически нет символов, имеющих прямую отсылку к тому или иному району. «Например, район Митино появился в 1989 году, и известно, что за прошедшие годы никто особо не работал с идентичностью его жителей, с его брендированием, с представлением в публичном пространстве», — сказал он.

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