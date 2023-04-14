Раскрыто главное отличие авторских домашних тортов от десертов из магазина

Главное отличие авторских домашних тортов от десертов из магазина раскрыла в беседе с «Мослентой» кондитер Евгения Волошина. Таковым она назвала необходимые для увеличения срока годности продукта стабилизаторы.

«То, что мы видим на прилавках масс-маркета — десерты с большим количеством стабилизаторов. Если их не добавлять, срок годности будет очень коротким, и тогда промышленное производство тортов просто теряет смысл», — объяснила Волошина.

Частные же кондитеры, по ее словам, каждый заказ делают к определенному сроку, по просьбе конкретного клиента. В такие сладости добавлять дополнительные стабилизаторы смысла нет, потому что увеличивать срок годности не нужно.

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