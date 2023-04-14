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07:29, 14 апреля 2023
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Раскрыто главное отличие авторских домашних тортов от десертов из магазина

Кондитер Волошина назвала стабилизаторы главным отличием магазинных тортов от домашних.

Раскрыто главное отличие авторских домашних тортов от десертов из магазина
Фото: Leonardo Cirimbelli / Unsplash

Главное отличие авторских домашних тортов от десертов из магазина раскрыла в беседе с «Мослентой» кондитер Евгения Волошина. Таковым она назвала необходимые для увеличения срока годности продукта стабилизаторы.

«То, что мы видим на прилавках масс-маркета — десерты с большим количеством стабилизаторов. Если их не добавлять, срок годности будет очень коротким, и тогда промышленное производство тортов просто теряет смысл», — объяснила Волошина.

Частные же кондитеры, по ее словам, каждый заказ делают к определенному сроку, по просьбе конкретного клиента. В такие сладости добавлять дополнительные стабилизаторы смысла нет, потому что увеличивать срок годности не нужно.

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