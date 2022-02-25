Россиянин назвал главную ошибку желающих переехать в другую страну

Шесть лет назад перебравшийся из Москвы в США Петр Никонов в беседе с «Мослентой» назвал главную ошибку тех, кто желает переехать в другую страну.

«Мы с женой переезжали долго и нестандартно. Более года болтались между двумя государствами, потому что банально не совсем понимали, что делать», — поделился россиянин.

Он подчеркнул: главная ошибка тех, кто сидит на форумах и думает «Я хочу переехать!», в том, что они размышляют о том, чем будут заниматься на новом месте. Мужчина признался, что и они с супругой эту ошибку допустили.

«Поэтому нам и пришлось продолжительное время жить в этаком полутуристическом режиме на две страны. У нас был бизнес в России, мы его постепенно закрывали», — рассказал он.

Ранее переехавшая в Хельсинки россиянка рассказала о необычном способе знакомства финнов.