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20:13, 18 декабря 2022
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Россияне перечислили главные цели на 2023 год

Россияне перечислили главные цели на 2023 год
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Свои главные цели на 2023 год россияне перечислили в ходе проведенного популярным сервисом по поиску работы SuperJob.ru исследования. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны. Каждый из них мог выбрать по несколько вариантов ответа из предложенных.

Большинство респондентов, 28 процентов, планируют в будущем году наконец-то устроить личную жизнь. 27 процентов хотят уделять больше времени хобби и увлечениям. На то, чтобы заняться образованием и больше читать, настроены 26 процентов, столько же человек планируют уделять больше внимания близким.

По 23 процента принявших участие в исследовании россиян хотят сменить место жительства и начать заниматься спортом. О ремонте задумались 19 процентов. Больше отдыхать планируют 18 процентов опрошенных, а поменять отношение к жизни и окружающим — 16 процентов.

Чуть меньшее количество россиян хотят отказаться от вредных привычек, сменить систему питания и круг друзей, заняться изучением иностранных языков. Семь процентов респондентов заявили, что не хотят ничего менять в 2023-м.

В ходе ранее проведенного исследования семейные россияне заявили о готовности к сюрпризам на Новый год. Почти половина опрошенных признались, что сюрприз их порадует больше, чем заранее оговоренный со второй половинкой подарок.

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