Семейные россияне заявили о готовности к сюрпризам на Новый год

О готовности к сюрпризам на Новый год [заявили] семейные россияне (https://www.superjob.ru/research/articles/113807/zakazyvayut-novogodnie-podarki-chasche-zhenschiny/) в проведенном сервисом SuperJob.ru исследовании. В опросе приняли участие 1600 состоящих в браке или в отношениях граждан старше 18 лет из разных округов страны.

«Какому новогоднему подарку от второй половины вы скорее будете рады: тому, что заказали сами, или сюрпризу?» — спросили у респондентов. 48 процентов опрошенных сказали, что сюрприз их порадует больше. 22 процента (преимущественно женщины) надеются, что им все же преподнесут ранее оговоренный презент. Оставшиеся 30 процентов затруднились ответить.

Активно намекать партнеру на желаемый подарок планируют 19 процентов опрошенных. 20 процентов респондентов заявили, что в их паре не принято делать подарки на Новый год.

Из результатов ранее проведенного опроса стали известны причины отказа от новогодних корпоративов в российских компаниях. 11 процентов респондентов заявили, что их фирма отказалась от организации праздника из-за экономических сложностей.