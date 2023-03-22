Психолог назвал главные качества партнера для долгосрочных отношений

Главные качества партнера для долгосрочных отношений назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. Эксперт посоветовал оценить человека с точки зрения его надежности, а также убедиться, что с ним интересно общаться.

По словам специалиста, выбирая человека, с которым вы хотите провести вместе много лет, нужно в первую очередь убедиться в его надежности: понять, не подведет ли он вас в трудной ситуации, сможет ли поддержать. Кроме того, с партнером должно быть интересно. От качества общения будут зависеть отношения в дальнейшем.