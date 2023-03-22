Психолог назвал главные качества партнера для долгосрочных отношений
Психолог Долгов назвал главными критериями выбора партнера надежность и интересное общение.
Главные качества партнера для долгосрочных отношений назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. Эксперт посоветовал оценить человека с точки зрения его надежности, а также убедиться, что с ним интересно общаться.
По словам специалиста, выбирая человека, с которым вы хотите провести вместе много лет, нужно в первую очередь убедиться в его надежности: понять, не подведет ли он вас в трудной ситуации, сможет ли поддержать. Кроме того, с партнером должно быть интересно. От качества общения будут зависеть отношения в дальнейшем.
Другие критерии, которые обычно имеют значение при выборе партнера, могут сильно меняться с течением времени, продолжил Долгов. Например, внешность человека, его материальный статус, наличие бытовых навыков и умений, а также частота контактов в интимной жизни.
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