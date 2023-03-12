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19:44, 12 марта 2023
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Стоматолог назвала главные правила чистки зубов при ношении брекетов

Стоматолог Марафуди посоветовала при ношении брекетов чистить зубы после каждого приема пищи.

Стоматолог назвала главные правила чистки зубов при ношении брекетов
Фото: West Coast Surfer / Globallookpress.com

Главные правила чистки зубов при ношении брекетов в разговоре с «Мослентой» назвала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

«После установки брекетов уход за полостью рта должен быть еще более тщательным, чем раньше, чтобы снизить риски осложнений и появления таких заболеваний, как гингивит, пародонтит. В стандартный набор для проведения ежедневной гигиены в этом случае должны входить: ершики, ирригатор, зубная щетка с прорезью, ополаскиватель, флосс (зубная нить)», — пояснила специалист.

По ее словам, пациентам с брекетами необходимо чистить зубы после каждого полноценного приема пищи или перекуса. Обязательно следует использовать щетку средней жесткости с прорезью и монопучковую. Для пациентов без флюороза показана паста с фторидами, с содержанием ионов фтора не менее 1350 ppm. При этом расход у такого средства небольшой, достаточно выдавить на щетку дозу пасты размером с горошину.

«Всегда начинайте чистку нужно с внешней стороны поверхности зубов, располагая щетку под углом 45 градусов. Движения должны быть возвратно-поступательными. Достаточно восьми-десяти таких движений на каждую группу зубов — по два-три зуба)», — продолжила стоматолог.

Щетку необходимо перемещать по сегментам, чтобы тщательно прочистить всю наружную поверхность. После очистки верхней челюсти нужно перейти на внешнюю сторону нижней, а далее — на внутреннюю поверхность, где требуется уже классическая чистка. Закончить процедуру нужно гигиеной языка. Все движения должны быть выметающими: «от красного к белому», или от десны к зубу. При этом обязательным является использование интердентальных ершиков.

Марафуди отметила, что лучше пользоваться электрической щеткой, которая будет выполнять движения «вперед-назад» в горизонтальной плоскости, а не круговые движения — они будут расшатывать брекет-систему.

В качестве дополнительного ухода врач посоветовала приобрести специальные нити или суперфлоссы, на которых есть узкие и широкие поверхности. Обычная нить для этих целей не совсем подходит. Узкой поверхностью суперфлоссов нужно чистить под дугой, а широкой — между зубами.

Можно включить в процедуру ирригатор. Длительность его использования не меньше двух минут, объем 500 миллилитров. Регулярное орошение полости рта антисептическими препаратами помогает снизить риск возникновения кариеса и воспаления в деснах. На гигиену полости рта в общей сложности должно уходить около десяти минут ежедневно после каждого приема пищи.

«Уход в домашних условиях обязательно дополняйте профессиональной чисткой. Проводить ее нужно раз в два-три месяца, чтобы улучшить состояние полости рта и снизить риск возникновения кариеса», — заключила специалист.

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