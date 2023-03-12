Стоматолог назвала главные правила чистки зубов при ношении брекетов

Главные правила чистки зубов при ношении брекетов в разговоре с «Мослентой» назвала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

«После установки брекетов уход за полостью рта должен быть еще более тщательным, чем раньше, чтобы снизить риски осложнений и появления таких заболеваний, как гингивит, пародонтит. В стандартный набор для проведения ежедневной гигиены в этом случае должны входить: ершики, ирригатор, зубная щетка с прорезью, ополаскиватель, флосс (зубная нить)», — пояснила специалист.

По ее словам, пациентам с брекетами необходимо чистить зубы после каждого полноценного приема пищи или перекуса. Обязательно следует использовать щетку средней жесткости с прорезью и монопучковую. Для пациентов без флюороза показана паста с фторидами, с содержанием ионов фтора не менее 1350 ppm. При этом расход у такого средства небольшой, достаточно выдавить на щетку дозу пасты размером с горошину.

«Всегда начинайте чистку нужно с внешней стороны поверхности зубов, располагая щетку под углом 45 градусов. Движения должны быть возвратно-поступательными. Достаточно восьми-десяти таких движений на каждую группу зубов — по два-три зуба)», — продолжила стоматолог.

Щетку необходимо перемещать по сегментам, чтобы тщательно прочистить всю наружную поверхность. После очистки верхней челюсти нужно перейти на внешнюю сторону нижней, а далее — на внутреннюю поверхность, где требуется уже классическая чистка. Закончить процедуру нужно гигиеной языка. Все движения должны быть выметающими: «от красного к белому», или от десны к зубу. При этом обязательным является использование интердентальных ершиков.

Марафуди отметила, что лучше пользоваться электрической щеткой, которая будет выполнять движения «вперед-назад» в горизонтальной плоскости, а не круговые движения — они будут расшатывать брекет-систему.

В качестве дополнительного ухода врач посоветовала приобрести специальные нити или суперфлоссы, на которых есть узкие и широкие поверхности. Обычная нить для этих целей не совсем подходит. Узкой поверхностью суперфлоссов нужно чистить под дугой, а широкой — между зубами.

Можно включить в процедуру ирригатор. Длительность его использования не меньше двух минут, объем 500 миллилитров. Регулярное орошение полости рта антисептическими препаратами помогает снизить риск возникновения кариеса и воспаления в деснах. На гигиену полости рта в общей сложности должно уходить около десяти минут ежедневно после каждого приема пищи.

«Уход в домашних условиях обязательно дополняйте профессиональной чисткой. Проводить ее нужно раз в два-три месяца, чтобы улучшить состояние полости рта и снизить риск возникновения кариеса», — заключила специалист.

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