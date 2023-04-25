Психолог перечислила главные принципы здоровых отношений

Главные правила здоровых отношений перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Кристина Дюран. Она назвала равенство одним из основных принципов успешного союза.

«Нужно поддерживать открытую и эффективную коммуникацию друг с другом. Практически все знают, насколько это важно — разговаривать откровенно и честно, выражать свои чувства и потребности, слушать с уважением», — сказала она.

Кроме того, по словам специалиста, в здоровых отношениях должно быть взаимопонимание, равная поддержка, взаимное уважение, доверие, понимание и соблюдение личных границ, проявление готовности к компромиссам. Последнее подразумевает поиск решений, которые будут удовлетворительны для обеих сторон.

«Важно стремиться к развитию отношений через работу над собой; уметь признавать свои ошибки, находить возможности для какой-то совместной деятельности», — отметила психолог.

У каждого партнера в здоровых отношениях должна быть свобода выбора. Они оба могут изменить свое мнение, решение, передумать, причем без давления друг на друга, добавила Дюран.

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