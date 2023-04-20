Психолог назвал причины сложности выхода из абьюзивных отношений

Основные причины, по которым человеку бывает сложно выйти из абьюзивных отношений, в своем Telegram-канале назвал психолог Денис Долгов. По его словам, чаще всего это происходит из-за чувства стыда, страха и ложных надежд, которые внушает партнер-абьюзер во время отношений.

«Многие люди, находясь в абьюзивных отношениях, считают, что они сами виноваты в том, что происходит. Они могут думать, что недостаточно уважительно относятся к своему партнеру или не уделяют ему достаточно внимания», — пояснил специалист.

Кроме того, часто люди просто боятся закончить такие отношения. Им страшно, так как абьюзеры способны быть агрессивными и даже преследовать бывших возлюбленных. Из-за этого люди предпочитают оставлять все как есть, чтобы не сделать отношения еще хуже.

Помимо этого, людьми может двигать надежда на изменение характера партнера. Однако такие изменения, по словам Долгова, случаются крайне редко. Чаще всего происходит только усугубление ситуации.

Такие отношения необходимо срочно завершать, подчеркивает психолог. Для этого нужно осознать свою невиновность в происходящем и по возможности обратиться за помощью к специалисту, семье или друзьям.

Ранее признаки скрытого абьюзера назвала семейный психолог, сваха Ольга Романив.