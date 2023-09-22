Врач перечислил главные признаки заболеваний щитовидной железы
Эндокринолог Макарьин назвал тревожность признаком проблем с щитовидной железой.
Главные признаки заболеваний щитовидной железы назвал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, онколог, хирург Виктор Макарьин.
Нарушение функций этого органа может проявляться как в избыточной выработке гормонов (тиреотоксикоз), так и в их недостатке (гипотиреоз).
В первом случае признаками возникших проблем могут быть тревожность, потливость, сниженная толерантность к нагрузкам (одышка после подъема на невысокую лестницу), резкие перепады настроения.
При гипотиреозе человек становится апатичным, слабым, постоянно чувствует вялость, сонливость. У него могут появиться отеки на лице, лишний вес (не более двух килограммов).
Любой из этих симптомов — повод для обращения к врачу, подчеркнул Макарьин.
Ранее основные способы борьбы с повышенной потливостью назвала эндокринолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.