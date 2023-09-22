Врач перечислил главные признаки заболеваний щитовидной железы

Главные признаки заболеваний щитовидной железы назвал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, онколог, хирург Виктор Макарьин.

Нарушение функций этого органа может проявляться как в избыточной выработке гормонов (тиреотоксикоз), так и в их недостатке (гипотиреоз).

В первом случае признаками возникших проблем могут быть тревожность, потливость, сниженная толерантность к нагрузкам (одышка после подъема на невысокую лестницу), резкие перепады настроения.

При гипотиреозе человек становится апатичным, слабым, постоянно чувствует вялость, сонливость. У него могут появиться отеки на лице, лишний вес (не более двух килограммов).

Любой из этих симптомов — повод для обращения к врачу, подчеркнул Макарьин.

Ранее основные способы борьбы с повышенной потливостью назвала эндокринолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.