Перечислены главные сходства России и Индии

Главные сходства России и Индии назвала в беседе с «Мослентой» куратор выставки «Невероятная Индия. Взгляд из России», проходящей в музее-заповеднике «Царицыно», Ольга Соснина. Она пояснила, что у россиян и индийцев схожая глубинная языковая общность.

«Мы относимся к индоевропейским народам, так что и корни наших языков одни. В русском языке и санскрите довольно много похожих слов, например числительные или слово «мама» — mata. Это данность», — сказала эксперт.

По словам Сосниной, обе страны — словоцентричны, так как Россия славится своими писателями, а в Индии существуют древнейшие традиции письменности и литературы.

Ранее москвичка раскрыла подробности встречи Майи Плисецкой с индийской публикой.