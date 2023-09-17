Раскрыты подробности встречи Майи Плисецкой с индийской публикой

Подробности встречи известной балерины Майи Плисецкой с индийской публикой в беседе с «Мослентой» раскрыла москвичка, куратор выставки «Невероятная Индия. Взгляд из России», проходящей в музее-заповеднике «Царицыно» Ольга Соснина.

По словам собеседницы, в середине 50-х годов прошлого века между СССР и Индией начали развиваться дипломатические отношения, что послужило началом гастролей артистов между двумя странами.

Так, например, советская балерина Майя Плисецкая посещала со своими выступлениями Индию. По воспоминаниям артистки, публика тогда невероятно эмоционально воспринимала ее умирающего лебедя.

Тогда Плисецкая познакомилась с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру, который по приезду в Советский Союз вместе с Индирой Ганди, подарил ей костюм для индийского танца.

Ранее стали известны подробности о выпускном легендарной балерины.