Имиджмейкер назвала главные тренды весны-2023

Мода постепенно отходит от гипертрофированных объемов и оверсайзов, больше внимания уделяется приталенному силуэту. Этой весной актуален стиль ампир.

В тренде будут вещи с коротким прилегающим лифом, от которого идет прямая или трапециевидная юбка. Такой силуэт отражает главный посыл грядущего сезона — расслабленный шик без особых усилий.

Одежда в стиле ампир — это легкость, обтекаемые линии, воздушность и романтичность, отметила стилист. Прямой крой, высокая талия, А-силуэт — типичные признаки этого направления. Для пошива берутся, как правило, невесомые однотонные ткани в пастельных тонах с минимумом декора.