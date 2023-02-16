Стилист Лисовец назвал самый актуальный принт сезона

Самый актуальный принт весенне-летнего сезона назвал в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. В то же время он призвал модников не зацикливаться на однотипных рисунках в одежде.

«Самым актуальным будет анималистичный принт: под змею, под леопарда», — заявил модный эксперт. Он уточнил, что такие тренды будут одинаково хорошо смотреться на платьях и брюках, на обуви и верхней одежде.

«Но мода — это самовыражение, и вы можете выглядеть так, как чувствуете себя сегодня, поэтому стоит ли ограничивать себя на одном лишь возможном принте? Конечно, нет», — подчеркнул Лисовец.

Стилист признался, что сам он не представляет свой гардероб без образов в горох. «Будьте свободными, в этом вопросе точно можно», — заявил он.

Ранее Лисовец дал советы по выбору верхней одежды в новом сезоне. Главным трендом весны-лета 2023 года он назвал длину в пол.