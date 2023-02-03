Люди
05:28, 03 февраля 2023
1 мин.

Известный стилист Владислав Лисовец назвал главный цвет сезона

Известный стилист Владислав Лисовец назвал главный цвет сезона
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный цвет предстоящего теплого сезона назвал в своем блоге известный стилист Владислав Лисовец.

«Несмотря на погоду за окном, мы возвращаемся в весну, а точнее в цветовую гамму. Цветом сезона однозначно можно назвать цвет сливочной помадки, который представлен почти в каждом модном показе», — заявил он.

Эксперт добавил, что не потеряют актуальности черный и белый цвета, однако акценты стоит делать на «по-настоящему летние краски разной насыщенности».

Возвращаются в моду «цвета-фломастеры», продолжил Лисовец. «Хотя лично мне кажется, что по ним мы еще не успели соскучиться так, как, например, по цветам всех оттенков заката», — признался он.

Стилист посоветовал каждому мужчине и каждой женщине выбрать оттенок, подчеркивающий их легкость и готовность к теплому сезону, и преимущественно в нем встречать весну.

Ранее Лисовец перечислил тренды весны-лета 2023 года. Самой главной чертой актуальных нарядов сезона он назвал сексуальность, «нарочито проявляющуюся в фасонах, фактурах и грубых маскулинных атрибутах гардероба».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.