Известный стилист Владислав Лисовец перечислил тренды весны-лета 2023 года

Тренды весны-лета 2023 года в новой статье на своем сайте перечислил известный стилист Владислав Лисовец. Самой главной чертой актуальных нарядов сезона он назвал сексуальность, «нарочито проявляющуюся в фасонах, фактурах и грубых маскулинных атрибутах гардероба».

«Будут в моде образы из прозрачной ткани — чаще в максимальной длине в пол, а также бельевая эстетика — словно вы небрежно завернуты в лоскутки оставшейся ткани», — отметил Лисовец. Все это — ода женской природе и прирожденной красоте прекрасной половины человечества, подчеркнул он.

«Прозрачность дает откровенную сексуальность, при этом длинный наряд придает ощущение, что вы не выставляли себя на показ», — заметил стилист.

Среди актуальных фактур ткани — легкие, летящие и струящиеся материалы, продолжил Лисовец. «Если шьете гардероб у портнихи, советую обратить внимание на тюль. Так же замечен тренд на активное возвращение плиссированной ткани», — рассказал он.

В моде будут «мятые» ткани, что актуально даже для сумок, а также вязаные и плетеные элементы. «Если найдете мятый кожаный пиджак, то считайте, что победили», — отметил эксперт.

Вырезы и дыры в одежде, по его словам, подчеркивают агрессивную сексуальность. «Вот такой культ тела родом из 2000-х нас ожидает. Так что, пожалуйста, следите за питанием», — порекомендовал стилист.

Лисовец посоветовал женщинам добавлять в образы грубые детали — например, огромные карманы или агрессивные ремни. «Карманы могут быть и на ваших шортах, которые в этом сезоне удлиняются до колена. Странная длина, поэтому я бы советовал с этим трендом быть поосторожнее. Это будет смотреться целостно, только если у вас продуман весь образ целиком, включая волосы», — заявил он.

Один из необычных трендов сезона — «вареные» джинсы. «Словно она прошла сквозь огонь, воду и медные трубы с хлоркой. Идеально новая джинса не будет смотреться настолько актуально! Одно из моих последних приобретений, кстати, джинсы, в которых я словно ползал по траве», — объяснил стилист.

Яркими чертами будущего сезона станут бантики и открытая зона плеч. «С бантиками советую быть крайне аккуратными. С голыми плечами — нет, это прекрасный и женственный тренд, особенно для романтического ужина», — заявил эксперт.

Ранее Лисовец рассказал о правилах выбора модного шарфа. Он посоветовал отдавать предпочтение большим шарфам и не бояться выбирать очень длинные варианты.