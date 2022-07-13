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Арт-блогер раскрыл главный миф о Москве

Арт-блогер раскрыл главный миф о Москве
Фото: страница Николая Жаринова во «ВКонтакте»

Главный миф о Москве в разговоре с «Мослентой» раскрыл литературовед, филолог, преподаватель, экскурсовод, автор собственного YouTube-канала PunkMonk и главный редактор канала-альманаха Artifex Николай Жаринов.

Он отметил, что многие считают столицу местом для зарабатывания денег. Однако сейчас, по его мнению, столица все больше становится городом культуры и искусства. Жданов уточнил, что люди привыкли думать, что за всем, что «для души», нужно ехать в Санкт-Петербург, но сейчас уже нельзя говорить об этом так уверенно.

«В Москве есть запрос на изучение истории искусства, но почему-то мало кто может аккумулировать информацию по этой теме и подавать публике так, чтобы это было интересно. Вполне возможно, в этом просто не видят коммерческой выгоды», — сказал он.

Ранее известный архитектор Борис Бернаскони назвал любимый московский район. Он отметил его преимуществами разнофактурную среду.

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