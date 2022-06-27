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Стала известна стоимость консультаций астролога Глобы

Стала известна стоимость консультаций астролога Глобы
Фото: Богдан Глоба

Стоимость консультаций астролога Богдана Глобы, сына Тамары и Павла Глобы, назвал сайт Prozvezd.

Как стало известно изданию, Глоба-младший прошел курс астрологии под руководством своей матери и начал проводить консультации разного рода. Например, составить натальную карту он готов за 40 тысяч рублей, определить совместимость влюбленных по гороскопу — за 55 тысяч рублей и выше. Чтобы задать молодому предсказателю только один вопрос и получить от него ответ, нужно заплатить 15 тысяч рублей.

Prozvezd уточняет, что спрос на услуги Глобы-младшего есть, и довольно большой. В месяц молодой человек зарабатывает около миллиона рублей.

Ранее были названы самые популярные профессии переехавших на Бали русских. Одной из пользующихся спросом сфер здесь является астрология.

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