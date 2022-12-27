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10:36, 27 декабря 2022
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Регина Тодоренко появилась на публике в платье с глубоким вырезом

Регина Тодоренко появилась на публике в платье с глубоким вырезом
Фото: @reginatodorenko

В платье с глубоким вырезом появилась на публике телеведущая Регина Тодоренко. Звезда пришла в откровенном наряде на 20-летие журнала Hello! и опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ведущая появилась в облегающем длинном платье темно-коричневого цвета с вырезом до пупка. Образ звезда дополнила тканевым чокером, золотыми браслетами и укладкой с локонами. «Шикарная», «Наша красотка!», «Как всегда прекрасна!» — оценили наряд Тодоренко подписчики.

Некоторые раскритиковали образ знаменитости. «Платье-то не фонтан... Цвет не твой», «Наймите стилиста», «Уберите из гардероба такие ужасные платья», — написали они.

Ранее пользователей сети восхитил образ певицы Ольги Серябкиной в платье с глубоким декольте. На серии снимков артистка позирует в черном платье на тонких лямках с широким вырезом на спине.

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