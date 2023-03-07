Глюкозу обвинили в отсутствии вкуса
Поклонники обвинили надевшую леопардовый комбинезон певицу Глюкозу в отсутствии вкуса.
В отсутствии вкуса обвинили подписчики певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала видео с выступления на одной из столичных радиостанций.
«Прям как настоящая жирафа», «Во что она превратилась?», «Иметь столько бабла и полное отсутствие вкуса — это печально», «Не айс», — написали юзеры в комментариях под роликом.
На видео запечатлен образ Глюкозы в обтягивающем комбинезоне с леопардовым принтом и коротком черном пиджаке поверх него.
Несколько человек отметили, что артистка похудела. «Наталья, ешьте, пожалуйста», «Хочется покормить ее чем-то вкусненьким», — написали фолловеры. Другие юзеры высказали мнение, что Чистякова-Ионова находится в прекрасной форме.
Ранее Глюкоза продемонстрировала свои старания в спортзале после долгого перерыва.