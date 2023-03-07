Глюкозу обвинили в отсутствии вкуса

В отсутствии вкуса обвинили подписчики певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала видео с выступления на одной из столичных радиостанций.

«Прям как настоящая жирафа», «Во что она превратилась?», «Иметь столько бабла и полное отсутствие вкуса — это печально», «Не айс», — написали юзеры в комментариях под роликом.

На видео запечатлен образ Глюкозы в обтягивающем комбинезоне с леопардовым принтом и коротком черном пиджаке поверх него.