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14:07, 07 марта 2023
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Глюкозу обвинили в отсутствии вкуса

Поклонники обвинили надевшую леопардовый комбинезон певицу Глюкозу в отсутствии вкуса.

Глюкозу обвинили в отсутствии вкуса
Кадр: @glukozamusic

В отсутствии вкуса обвинили подписчики певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала видео с выступления на одной из столичных радиостанций.

«Прям как настоящая жирафа», «Во что она превратилась?», «Иметь столько бабла и полное отсутствие вкуса — это печально», «Не айс», — написали юзеры в комментариях под роликом.

На видео запечатлен образ Глюкозы в обтягивающем комбинезоне с леопардовым принтом и коротком черном пиджаке поверх него.

Несколько человек отметили, что артистка похудела. «Наталья, ешьте, пожалуйста», «Хочется покормить ее чем-то вкусненьким», — написали фолловеры. Другие юзеры высказали мнение, что Чистякова-Ионова находится в прекрасной форме.

Ранее Глюкоза продемонстрировала свои старания в спортзале после долгого перерыва.

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