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21:42, 19 января 2023
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Глюкоза продемонстрировала свои старания в спортзале после долгого перерыва

Глюкоза продемонстрировала свои старания в спортзале после долгого перерыва
Кадр: видео @glukozamusic

Свои старания в спортзале после долгого перерыва продемонстрировала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Знаменитость призналась, что ее фигура потеряла былые формы.

«В спортзале я не была, наверное, уже вечность. Просто забила, как говорится, по полной на все это дело. Наконец-то иду в зал, но ноги не идут, ноги хотят в ресторан, на пляж — куда угодно, кроме зала. Но я иду туда, потому что я уже ненавижу себя. Я не то чтобы поправилась, но тело стало не тем. Поэтому возвращаюсь в строй. Как бы ни было тяжело», — заявила Глюкоза в сторис.

После этого она опубликовала несколько видео из спортзала, на которых в обтягивающем розовом костюме выполняет различные упражнения. «Потренируемся вместе?» — обратилась она к фолловерам.

Ранее тренировку в домашнем театре показала балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица сообщила, что решила порепетировать накануне выступления в культурном центре.

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