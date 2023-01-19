Глюкоза продемонстрировала свои старания в спортзале после долгого перерыва

Свои старания в спортзале после долгого перерыва продемонстрировала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Знаменитость призналась, что ее фигура потеряла былые формы.

«В спортзале я не была, наверное, уже вечность. Просто забила, как говорится, по полной на все это дело. Наконец-то иду в зал, но ноги не идут, ноги хотят в ресторан, на пляж — куда угодно, кроме зала. Но я иду туда, потому что я уже ненавижу себя. Я не то чтобы поправилась, но тело стало не тем. Поэтому возвращаюсь в строй. Как бы ни было тяжело», — заявила Глюкоза в сторис.