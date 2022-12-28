Волочкова показала на видео тренировку в домашнем театре

В кадр попала камерная сцена с балдахином, украшенные позолоченной лепниной стены и пол с ковролином. В ролике балерина выполняет упражнения у станка. «Я решила позаниматься в домашнем театре. Очень царственная и изысканная в нем атмосфера. Как в музее», — написала Волочкова.

Дизайн помещения для репетиций звезды вызвал бурную реакцию в сети. «Настя, вы в гостях у цыганского барона?», «Дом культуры имени Ильича», — развеселились комментаторы. Однако некоторые оценили убранство домашнего театра и заявили, что у Волочковой есть вкус.

Ранее Волочкова села в свою «фирменную» позу в бане. На голову она надела банную шапку, а нагое тело прикрыла дубовым веником.