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14:06, 28 декабря 2022
1 мин.

Волочкова показала на видео тренировку в домашнем театре

Волочкова показала на видео тренировку в домашнем театре
Кадр: @volochkova_art

Тренировку в домашнем театре показала на видео балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Танцовщица сообщила, что решила порепетировать накануне выступления в культурном центре «Внуково».

В кадр попала камерная сцена с балдахином, украшенные позолоченной лепниной стены и пол с ковролином. В ролике балерина выполняет упражнения у станка. «Я решила позаниматься в домашнем театре. Очень царственная и изысканная в нем атмосфера. Как в музее», — написала Волочкова.

Дизайн помещения для репетиций звезды вызвал бурную реакцию в сети. «Настя, вы в гостях у цыганского барона?», «Дом культуры имени Ильича», — развеселились комментаторы. Однако некоторые оценили убранство домашнего театра и заявили, что у Волочковой есть вкус.

Ранее Волочкова села в свою «фирменную» позу в бане. На голову она надела банную шапку, а нагое тело прикрыла дубовым веником.

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