09:43, 05 ноября 2022
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Глюкоза в купальнике сняла видео на пляже
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Видео на пляже сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В кадре она в ярко-желтом купальнике подыскивает место для отдыха.
«Прекрасный денечек, друзья! Все-таки я за солнышко выступаю. Идем искать пристанище на этом милом пляжике», — поделилась артистка с фолловерами.
В подписи к видео Чистякова-Ионова отметила, что пока не придумала сочетания лучше, чем море, солнце и пляж.
Ранее Глюкоза раскрыла секрет здоровых волос. Она продемонстрировала, без чего никогда не купается в соленой воде.