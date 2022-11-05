Глюкоза в купальнике сняла видео на пляже

Видео на пляже сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В кадре она в ярко-желтом купальнике подыскивает место для отдыха.

«Прекрасный денечек, друзья! Все-таки я за солнышко выступаю. Идем искать пристанище на этом милом пляжике», — поделилась артистка с фолловерами.