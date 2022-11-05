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09:43, 05 ноября 2022
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Глюкоза в купальнике сняла видео на пляже

Глюкоза в купальнике сняла видео на пляже
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Видео на пляже сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В кадре она в ярко-желтом купальнике подыскивает место для отдыха.

«Прекрасный денечек, друзья! Все-таки я за солнышко выступаю. Идем искать пристанище на этом милом пляжике», — поделилась артистка с фолловерами.

В подписи к видео Чистякова-Ионова отметила, что пока не придумала сочетания лучше, чем море, солнце и пляж.

Ранее Глюкоза раскрыла секрет здоровых волос. Она продемонстрировала, без чего никогда не купается в соленой воде.

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