Глюкоза заявила о решении улететь от мужа и детей

О решении улететь в отпуск без мужа и детей заявила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Артистка призналась в сильной усталости и желании побыть в одиночестве.

«Сил просто не осталось. Это очень непривычное состояние для меня. Обычно я солнечный зайчик, который хочет светить для всех, но, видимо, и у меня есть предел», — написала Глюкоза.

Чтобы снизить нагрузку и получить возможность выдохнуть, она решила улететь на отдых без семьи.

«Мне хочется посмотреть на многое со стороны, ничего не планировать и просто услышать себя», — объяснила знаменитость.

Ранее Глюкоза раскрыла свой способ удерживать низкий вес. Певица сообщила о питании маленькими порциями.