Глюкоза раскрыла способы удерживать низкий вес

Способы удерживать низкий вес и не поправляться раскрыла певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в своем Telegram-канале. Исполнительница весит 49 килограммов при росте 165 сантиметров.

Певица сообщила, что никогда не сидела на диетах и от природы обладает астеничным телосложением. Однако Глюкоза рассказала, что питается маленькими порциями, носит здоровые перекусы с собой, редко ест лактозу и глютен, а также старается добавлять в рацион белок и овощи.

Дома у Глюкозы в основном хранится полезная еда, так как ее супруг — вегетарианец и приверженец правил здорового питания. «Сорваться сложно, но я жуткая сластена. Сладкое стараюсь выбирать максимально полезное, без сахара», — поделилась звезда.

При этом периодически исполнительница балует себя пастой и любимой колбасой. «В гримерках всегда есть грех — это колбаска, я специально не убираю ее из райдера», — призналась Глюкоза. Она отметила, что ее главный принцип питания — «все хорошо в меру».

Ранее свой вес через полтора месяца после родов раскрыла певица Ханна. Она сообщила, что похудела до 60 килограммов.