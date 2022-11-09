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11:59, 09 ноября 2022
1 мин.

Глюкоза сняла видео в купальнике в аквапарке

Глюкоза сняла видео в купальнике в аквапарке
Кадр: @glukozamusic

Видео в купальнике в аквапарке сняла и показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Счастью нет предела! Мы, взрослые, радуемся, как дети, этим морским приключениям. Реально очень круто! Парк полон взрослых! Мы просто состарившиеся дети, по-другому и не скажешь. Спасибо нашим девчонкам и мальчишкам, что нас вытаскивают и хоть немного встряхивают», — поделилась артистка.

Глюкоза отправилась отдохнуть со своей младшей дочерью Верой и ее подругой Аллой. Она призналась, что, катаясь с горок, получила именно те эмоции, которые ей сейчас необходимы.

Ранее Чистякова-Ионова показала фигуру в спортзале. Она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.

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