Глюкоза сняла видео в купальнике в аквапарке

Видео в купальнике в аквапарке сняла и показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Счастью нет предела! Мы, взрослые, радуемся, как дети, этим морским приключениям. Реально очень круто! Парк полон взрослых! Мы просто состарившиеся дети, по-другому и не скажешь. Спасибо нашим девчонкам и мальчишкам, что нас вытаскивают и хоть немного встряхивают», — поделилась артистка.