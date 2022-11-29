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22:33, 29 ноября 2022
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Глюкоза опубликовала пляжные фото в комбинезоне с разрезами

Глюкоза опубликовала пляжные фото в комбинезоне с разрезами
Фото: @glukozamusic

Фотографии в розовом комбинезоне с разрезами на груди и бедрах опубликовала певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка находилась на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с дочерью.

«Воспоминания из Дубая только в виде фото. Какое вам нравится больше?» — поинтересовалась артистка у подписчиков. На снимках Глюкоза в необычном наряде позирует на песчаном пляже и катается на водном скутере. Образ певица дополнила белыми солнцезащитными очками.

Ранее Глюкоза продемонстрировала в соцсетях фигуру в купальнике. После этого фолловеры сравнили артистку с балериной Анастасией Волочковой.

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