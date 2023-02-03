Глюкоза опубликовала фото в полупрозрачном купальнике

Фотографию в полупрозрачном купальнике опубликовала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Отдыхающая на Алтае знаменитость посетила местную баню и поделилась впечатлениями с фолловерами.

«Сказать, что здесь круто — не сказать ничего. Иду, дышу, в бане просто нереальные ароматы… Банщики пропарили до мозга костей! Ребята, все бегом на Алтай! Какой там Дубай, здесь совершенно другого уровня кайф!» — заявила по дороге из бани в номер отеля Чистякова-Ионова.

Певица призналась, что теперь Алтай — одно из ее самых любимых мест на Земле.

Ранее Глюкоза продемонстрировала свои старания в спортзале после долгого перерыва.