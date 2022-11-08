17:01, 08 ноября 2022
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Глюкоза показала фигуру в купальнике
Кадр: @glukozamusic
Фотографию в пляжном наряде показала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.
«Привет, это я», — подписала знаменитость снимок в черном купальнике.
На фотографии Глюкоза демонстрирует фигуру на краю бассейна, облокотившись на поручень лестницы. Ее длинные светлые волосы распущены, а на губах помада алого цвета.
Ранее Глюкоза в купальнике сняла видео на пляже. В кадре она в ярко-желтом купальнике подыскивает место для отдыха.