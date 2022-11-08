Глюкоза показала фигуру в купальнике

Фотографию в пляжном наряде показала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Привет, это я», — подписала знаменитость снимок в черном купальнике.

На фотографии Глюкоза демонстрирует фигуру на краю бассейна, облокотившись на поручень лестницы. Ее длинные светлые волосы распущены, а на губах помада алого цвета.

Ранее Глюкоза в купальнике сняла видео на пляже. В кадре она в ярко-желтом купальнике подыскивает место для отдыха.